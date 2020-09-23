ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım - Son Dakika

ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım

ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeniy Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım, System.String[]

ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeniy Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşların Rus güvenlik ve istihbarat servisleri ile doğrudan ilişkili olduğu ve Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (CAR) etkisini artırmak için çalıştığı belirtildi.

Ayrıca Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla da bilinen Yevgeniy Prigozhin'e bağlı bazı isimlerin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yevgeniy Prigozhin, kötü siyasi ve ekonomik etkisini tüm dünyaya yaymak için uluslararası bir destekçiler ağına sahip. ABD, Prigozhin'in küresel operasyon yürütme yeteneğini hedeflemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

6 şirket ve üst düzey yöneticilerine yaptırım

Buna göre, değerli maden ve elmas sektöründe bulunan Rusya merkezli MFinans, CAR merkezli Lobaye Yatırım, St. Petersburg merkezli Okeanos, Finlandiya merkezli lojistik ve yatırım şirketleri Optima Freight OY, Unicum Trade OY ve ACEX OY'a yaptırım uygulandı.

Bunun yanı sıra söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin de yaptırım listesine eklendiği ve bu isimlerin Prigozhin ile doğrudan ilişkisi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yevgeniy Prigozhin'in Ukrayna, Suriye, Sudan, Libya ve Mozambik gibi ülkelerde operasyonlar yürüten ve ABD tarafından daha önce yaptırım listesine eklenmiş Rus paralı savaşçı şirketi Wagner'in de yöneticisi ve finansörü olduğuna inanıldığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım - Son Dakika

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