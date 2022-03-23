ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki

23.03.2022 00:11
ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki

ABD yönetimi, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

ABD yönetimi, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezası almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Navalnıy'ın hapis cezasına tepki gösteren Price, açıklamasında, söz konusu kararın siyasi motivasyonlarla alındığını ve haksız olduğunu savundu.

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Navalnıy, yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalnıy, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

YORUMLAR
500
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkeme, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki - Son Dakika


Son Dakika
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 00:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement