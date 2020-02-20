ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur' - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur' - Son Dakika Dünya

ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur'

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus devlet kontrollü petrol devi Rosneft'in yan kuruluşuna Venezuela'daki kilit rolü nedeniyle yaptırım uyguladı.

ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus devlet kontrollü petrol devi Rosneft'in yan kuruluşuna Venezuela'daki kilit rolü nedeniyle yaptırım uyguladı.


Rosneft Trading SA ve Başkan Yardımcısı Didier Casimiro, ABD'nin Venezuela petrolü üzerindeki tek taraflı yaptırımlarına rağmen petrol satışına yardım ettiği gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığının hedefindeydi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:21 
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