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ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur'
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus devlet kontrollü petrol devi Rosneft'in yan kuruluşuna Venezuela'daki kilit rolü nedeniyle yaptırım uyguladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus devlet kontrollü petrol devi Rosneft'in yan kuruluşuna Venezuela'daki kilit rolü nedeniyle yaptırım uyguladı.
Rosneft Trading SA ve Başkan Yardımcısı Didier Casimiro, ABD'nin Venezuela petrolü üzerindeki tek taraflı yaptırımlarına rağmen petrol satışına yardım ettiği gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığının hedefindeydi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:21
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