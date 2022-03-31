ABD'den Rus teknoloji sektörüne yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Rus teknoloji sektörüne yaptırım

31.03.2022 20:16
ABD'den Rus teknoloji sektörüne yaptırım

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım stratejisinin bir parçası olarak Rus teknoloji sektöründen 13 kişi ve 21 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım stratejisinin bir parçası olarak Rus teknoloji sektöründen 13 kişi ve 21 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD, Rusya'ya Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırımları genişleterek, Rus teknoloji sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus teknoloji şirketlerine ve ülkenin mevcut yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı yasa dışı ağlarına yaptırımlar getirildiğini belirtilerek, bu doğrultuda 21 kuruluş ve 13 kişiye yaptırım uyguladığını aktardı.

Açıklamada, " Kremlin'in savaşına aracı olan teknoloji şirketleri ve yaptırımlardan kaçınma ağlarına yönelik baskısının bir parçası olarak 21 kuruluş ve 13 kişiye yaptırım uyguladık. Bugünkü yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki devam eden işgaline yönelik yanıtın bir parçasıdır" denildi. Bakanlık ayrıca, yaptırımların Rusya'nın havacılık, denizcilik ve elektronik sektörleri için geçerli olduğunu vurgulayarak, ABD'nin bu sektörlerde faaliyet göstermiş olduğu belirlenen herhangi bir kişi veya kuruluşa yaptırım uygulayabileceğini belirtti.

"PUTİN'İN SAVAŞ ARAÇLARINI HER AÇIDAN YAPTIRIMLARLA HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise yaptığı açıklamada, "Rusya, sebepsiz saldırganlığıyla Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda sivillere ve şehir merkezlerine yönelik saldırılarını artırıyor" ifadelerini kullanarak, "Bu anlamsız savaş bitene kadar Putin'in savaş araçlarını her açıdan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin teknoloji sektörünü hedef alan yaptırımları arasında, Rusya'nın savunma sektörü için ekipman ve teknoloji tedariki sağlayan Moskova merkezli Serniya ve Sertal şirketleri, Rusya'nın savunma sektörü tarafından kullanılan bilgisayar donanımı, yazılımı, mikroelektronik üreten ve en büyük çip üreticisi olan Anonim Şirket Mikron gibi kuruluşlar yer alıyor.

(Aylin Albayrak/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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