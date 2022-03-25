ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi - Son Dakika
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ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi

25.03.2022 21:19
ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi.

Adı açıklanmayan üst düzey savunma yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Pentagonun şu aşamada kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını belirtti.

"(Rusların) Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz" ifadesini kullanan yetkili, henüz daha fazla detayın bulunmadığını aktardı.

Öte yandan yetkili, Rus güçlerinin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi - Son Dakika
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