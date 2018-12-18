Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya'nın Seçimlere Karıştığına Dair 2 Yeni Rapor

ABD'den Rusya'nın Seçimlere Karıştığına Dair 2 Yeni Rapor

2 saat önce

Rusya'nın 2016'da ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine karıştığına dair ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu için hazırlanan 2 yeni rapor yayınlandı.

ABD'den Rusya'nın Seçimlere Karıştığına Dair 2 Yeni Rapor, System.String[]
Rusya'nın 2016'da ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine karıştığına dair ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu için hazırlanan 2 yeni rapor yayınlandı.

ABD Senato İstihbarat Komisyonu için biri Oxford Üniversitesinin Hesaplamalı Propaganda Araştırma Projesi ve Ağ Analiz Firması Graphica tarafından, diğeri ise New Knowledge siber güvenlik şirketi, Columbia Üniversitesi ve Canfield Research Group'tan araştırmacılar tarafından hazırlanan iki rapor dün yayınlandı. Her iki rapor da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etmek amacıyla çeşitli sosyal ağların ve medya platformlarının Rusya tarafından iddia edilen kullanımının ayrıntılarını sunuyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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