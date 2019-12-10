Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım
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ABD'den Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım

6 saat önce

Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım

ABD'den Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım, System.String[]

ABD'nin 2020 mali yılı savunma bütçesinin Senato ve Temsilciler Meclisince hazırlanan ortak metinde, Türkiye'nin F-35A tipi savaş uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerince satın alınması öngörülüyor.


2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:16 
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