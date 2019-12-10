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ABD'den Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım
6 saat önce
Rusya ortaklı TürkAkım'a yaptırım
ABD'nin 2020 mali yılı savunma bütçesinin Senato ve Temsilciler Meclisince hazırlanan ortak metinde, Türkiye'nin F-35A tipi savaş uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerince satın alınması öngörülüyor.
2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:16
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