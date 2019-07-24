Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması
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ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması

35 dakika önce

ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması, System.String[]
ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.
Amerika Birleşik Devletleri, Beşşar Esed, İdlib, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17 
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