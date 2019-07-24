ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması
35 dakika önce
ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.
ABD yönetimi, Rusya
ve Beşşar Esed
rejiminin Suriye
'de İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17
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