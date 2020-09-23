ABD'den Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım kararının, 'seçimlere müdahale girişimi' ile ilgili olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım uygulanacağı belirtilen 8 kişinin 7'sinin Rus vatandaşı olduğu, birinin ise Finlandiya vatandaşı olduğu aktarıldı. Öte yandan, 7 şirketin 5'inin Finlandiya, 2'sinin ise Rusya merkezli oldukları aktarıldı. Yaptırım kararının nedeninin ise 'seçimlere müdahale girişimi' ile ilişkili olduğu bildirildi.