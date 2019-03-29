Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya'ya: İhtar veriyoruz

ABD'den Rusya'ya: İhtar veriyoruz

1 saat önce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Venezuela'da asker bulundurması için, "Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz" dedi.

ABD'den Rusya'ya: İhtar veriyoruz, System.String[]
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Venezuela'da asker bulundurması için, "Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:17 

Beyaz Saray, Venezuela, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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