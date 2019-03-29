ABD'den Rusya'ya: İhtar veriyoruz
1 saat önce
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Venezuela'da asker bulundurması için, "Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz" dedi.
Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, Rusya
'nın Venezuela
'da asker bulundurması için, "Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:17
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