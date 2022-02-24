ABD'den Rusya'ya misilleme: Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı sınır dışı edildi - Son Dakika
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ABD'den Rusya'ya misilleme: Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı sınır dışı edildi

24.02.2022 23:49
ABD'den Rusya'ya misilleme: Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı sınır dışı edildi

ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'nın sınır dışı etti.

ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'nın sınır dışı etti.

Rusya ile Ukrayna gerilimi sırasında Rusya, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesinin ardından ABD'den misilleme geldi. Daha önce Rusya'nın bu kararına aynı düzeyde karşılık verileceğini açıklayan ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edildiğini bildirdi.

Rusya ve ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya için ABD'deki 'ikinci adam' konumundaki Trepelkov'un sınır dışı edilmesine dair kararın Rusya tarafına iletildiği belirtildi. ABD'li yetkililer bu kararın Rusya'nın, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Gorman'ı sınır dışı etme kararına misilleme olarak alındığını aktardı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
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ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı ediyor ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı ediyor ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı. ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'den Rusya'ya misilleme: Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı sınır dışı edildi - Son Dakika


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