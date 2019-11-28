Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya'ya Suriye'nin kullandığı kimyasal silahları örtbas etme suçlaması
Son Dakika Dünya ABD'den Rusya'ya Suriye'nin kullandığı kimyasal silahları örtbas etme suçlaması - Son Dakika Dünya

ABD'den Rusya'ya Suriye'nin kullandığı kimyasal silahları örtbas etme suçlaması

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya’yı Suriye’nin kimyasal silah kullandığını örtbas etmesine yardımcı olmakla suçladı.

ABD'den Rusya'ya Suriye'nin kullandığı kimyasal silahları örtbas etme suçlaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'yı Suriye'nin kimyasal silah kullanmasını örtbas etmesine yardımcı olmakla suçladı.


Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) ABD temsilcisi Kenneth Ward, Moskova yönetiminin sorumluların tespiti için araştırma yapan kimyasal silah örgütünün çalışmalarını baltaladığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:26 
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