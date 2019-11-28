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ABD'den Rusya'ya Suriye'nin kullandığı kimyasal silahları örtbas etme suçlaması
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya’yı Suriye’nin kimyasal silah kullandığını örtbas etmesine yardımcı olmakla suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'yı Suriye'nin kimyasal silah kullanmasını örtbas etmesine yardımcı olmakla suçladı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) ABD temsilcisi Kenneth Ward, Moskova yönetiminin sorumluların tespiti için araştırma yapan kimyasal silah örgütünün çalışmalarını baltaladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:26
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