ABD'den S-400 açıklaması
10 dakika önce
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz, Türkiye'nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:58
Savunma Bakanlığı Avrupa
ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz, Türkiye
'nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara
'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.
Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!
AB'den vize ücret zammına onay
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi