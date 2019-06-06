Son Dakika Haberleri: ABD'den S-400 açıklaması
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ABD'den S-400 açıklaması

10 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz, Türkiye'nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.

ABD'den S-400 açıklaması, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz, Türkiye'nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:58 
Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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