Son Dakika Haberleri: ABD'den S-400 açıklaması: "Pompeo, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları derinine analiz ediyor"
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ABD'den S-400 açıklaması: "Pompeo, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları derinine analiz ediyor"

15 dakika önce

ABD Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun S-400'ler konusunda Türkiye'ye uygulanabilecek olası yaptırımlar üzerine derinlemesine bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

ABD'den S-400 açıklaması:
ABD Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun S-400'ler konusunda Türkiye'ye uygulanabilecek olası yaptırımlar üzerine derinlemesine bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

ABD Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi hakkında açıklamada bulundu. Bir basın toplantısında konuşan Cooper, "Mike Pompeo şu anda, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar açısından uygulanabilecek her türlü derinliği analiz ediyor" dedi. Cooper, ABD için en büyük kaygının NATO üzerinde yaşanacak etki olduğunu belirterek, "NATO dışından bazı yeteneklerin içimize girmesine özellikle de Rusların dahil olmasına izin verecek yerimiz yok" dedi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Mike Pompeo, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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