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ABD'den S-400 alımına çifte standart - Son Dakika

ABD'den S-400 alımına çifte standart

02.11.2021 23:20
ABD'den S-400 alımına çifte standart

ABD'nin Teksas eyaletinden aralarında Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un bulunduğu 3 Cumhuriyetçi senatör, 28 Ekim'de ABD Senatosu'na Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkelerinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'ndan (CAATSA) muaf tutularak, Rusya ile önümüzdeki 10...

ABD'nin Teksas eyaletinden aralarında Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un bulunduğu 3 Cumhuriyetçi senatör, 28 Ekim'de ABD Senatosu'na Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkelerinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'ndan (CAATSA) muaf tutularak, Rusya ile önümüzdeki 10 yıl boyunca herhangi bir yaptırım tehdidi olmaksızın savunma anlaşmaları yürütebilmesi için İttifakları ve Liderliği Bozan İstenmeyen Sonuçları Dikkatlice Azaltma Yasası 2021 (CRUCIAL) yasa tasarısını sundu.

ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi alımına ilişkin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'ndan (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırımların uygulanması yönünde baskı yaparken, ABD'nin Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz öncülüğünde, Kansas eyaletinden Senatör Roger Marshall ve Indiana eyaletinden Senatörü Todd Young, ABD Senatosu'na Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkelerinin Rusya ile savunma anlaşmaları için CAATSA'dan muaf tutulmasına ilişkin İttifakları ve Liderliği Bozan İstenmeyen Sonuçları Dikkatlice Azaltma Yasası 2021 (CRUCIAL) adlı yasa tasarısını sundu. İlk olarak ABD Senatosu'na 28 Ekim tarihinde sunulan yasa tasarısının metni, ABD Kongresi tarafından dün sabah saatlerinde kamuoyuna duyuruldu. CRUCIAL kapsamında, QUAD birliğini oluşturan Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın CAATSA muaf tutularak Rusya ile önümüzdeki 10 yıl boyunca herhangi bir yaptırım tehdidi olmaksızın savunma anlaşmaları yürütebilmesi için ayrıcalık istendi. Yasa tasarısına göre, ABD başkanının herhangi bir "QUAD" ülkesindeki kuruluşlara CAATSA yaptırımlarını uygulamadan önce kongre komitelerinin, bu ülkenin "ABD'nin stratejik çıkarları için kritik olan güvenlik konularında" işbirliği yapmadığını onaylaması gerekiyor.

Senatör Cruz, 29 Ekim'de yasa tasarısının detaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hindistan, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde Çin'e karşı birleşen güvenlik mimarisinin kritik bir parçası. Çin'in saldırgan davranışına karşı koymak için Asya ve ötesinde uygun ortaklar gerekiyor ve ABD-Hindistan ilişkisi çok taraflı çabalarımızın temel taşı haline geldi. Çin küresel egemenliğini genişletmeye çalışırken, Hindistan onların sömürülmesine direndi ve savunma yeteneklerini ve ekonomisini desteklemek için başka yerlere baktı. Şimdi, Başkan Biden'ın Rusya'yı caydırmayı amaçlayan bu yaptırımların uygulanması yoluyla tüm bu ilerlemeyi geri alması için tam olarak yanlış bir zaman olurdu. Bunu yapmak, Çin'in saldırganlığına karşı savaşmak ve Hindistan'ı Rusya'ya bağımlı olmaya zorlamak gibi ortak güvenlik hedeflerimizi baltalamaktan başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE ÇİFTE STANDART

ABD hükümeti, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırımların uygulanması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 28 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve tüm ABD müttefiklerini, daha fazla Rus silahı satın almaktan kaçınmaları konusunda uyararak, bunun daha fazla yaptırımı tetikleyebileceğinin altını çizmişti. Türkiye'nin ve ABD müttefiklerinin, S-400 alımından da kaçınması gerektiğine dikkat çeken Blinken, "Türkiye'nin ve bu nedenle tüm ABD müttefiklerinin ve ortaklarının, S-400'ler de dahil olmak üzere gelecekteki Rus silahlarını satın almaktan kaçınması da çok önemli" ifadelerini kaydetmişti. Ülkeleri NATO düşmanlarından askeri teçhizat satın almaktan caydırmak için tasarlanan CAATSA'ya atıfta bulunan Blinken, "Rus savunma teşkilatlarıyla yapılan önemli işlemler yine CAATSA'ya tabi olabilir ve bu halihazırda uygulananlardan yaptırımlardan ayrı ve bunlara ektir" demişti. Daha öncesinde ise ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle CAATSA 231'inci maddesi kapsamında getirilen yaptırımlardan bazılarını uygulama kararı almıştı.

ABD'den S-400 alımına çifte standart

Tam Gemi Şok Denemeleri, Senatör, S 400, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'den S-400 alımına çifte standart - Son Dakika


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