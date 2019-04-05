Son Dakika Haberleri: ABD'den Savaş Suçu Soruşturmasına Engel

ABD'den Savaş Suçu Soruşturmasına Engel

1 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, ABD vizesinin kaldırılarak, savaş suçu işlemiş Amerikan askerleri hakkındaki soruşturmanın engellendiğini söyledi.

ABD'den Savaş Suçu Soruşturmasına Engel, System.String[]
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, ABD vizesinin kaldırılarak, savaş suçu işlemiş Amerikan askerleri hakkındaki soruşturmanın engellendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Amerikan askerlerinin işlediği savaş suçlarının üzerini kapatılmaya çalışıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, ABD vizesinin Cuma günü itibariyle kaldırıldığını duyurdu. Bensouda yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılımı için ABD'ye yapacağı seyahatin engellenmemesi gerektiği konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin olası savaş suçlarını araştıran tüm Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerinin ABD vizelerinin kaldırılacağını açıklamıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:20 Kaynak: İHA

Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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