ABD'den Senegal'e Kovid-19 salgınıyla mücadelede 700 bin dolarlık destek - Son Dakika

ABD, Senegal'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı ve salgınla mücadele amacıyla 700 bin dolarlık destekte bulunacağını duyurdu.

ABD'nin Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Kalkınma Ajansının (USAID), UNICEF'e, Senegal'deki Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak üzere 700 bin dolar hibe edeceği bildirildi.

Bu miktarın soğuk zincir ağının güçlendirilmesi ile aşıların tedarik ve dağıtımında kullanılacağı kaydedildi.

ABD, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Senegal'e geçen ay yaklaşık 300 bin doz Johnson and Johnson aşısı yollamıştı.

900 bin 914 kişi aşılandı

Senegal Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 504 Kovid-19 vakası tespit edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede salgının başından bu yana 64 bin 24 kişide virüse rastlanırken 1394 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 900 bin 914 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.