Son Dakika Haberleri: ABD'den Şili'ye destek mesajı
Son Dakika Güncel ABD'den Şili'ye destek mesajı

ABD'den Şili'ye destek mesajı

6 saat önce

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Şili'yi barışçıl yollarla milli düzeni sağlama çabalarında desteklemektedir.

ABD'den Şili'ye destek mesajı, System.String[]

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Şili'yi barışçıl yollarla milli düzeni sağlama çabalarında desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın dün Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştüğünü ve Şili'de devam eden protestolar nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni iptal etme kararına destek verdiğini belirttiğini kaydetti.

Trump'ın görüşmede, Şili kurumları, demokrasi ve toplumuna zarar verecek eylemleri kınadığı vurgulandı.

Şili'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, Şili'yi barışçıl yollarla milli düzeni sağlama çabalarında desteklemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 20 kişi hayatını kaybetmiş, bin 218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Şili Devlet Başkanı Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketi hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler durulmamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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