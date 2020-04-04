ABD'den sınır dışı edilen Guatemalalıda Kovid-19'a rastlandı - Son Dakika

ABD'den sınır dışı edilen Guatemala vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Guatemala Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Arizona eyaletinden sınır dışı edilen 49 yaşındaki kişinin, geçici olarak ülkenin başkenti Guatemala City'de bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Söz konusu kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sınır dışı edilenler arasında bulunan ve Kovid-19 belirtileri gösteren 3 çocuğun da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Guatemala, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin virüsü yayacağı konusunda endişelerini dile getirmişti.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 50'ye yükselmiş, salgın sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti.

"Kovid-19 önlemleri, şiddetli suçları azaltmadı"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için başvurulan sosyal mesafe ve halkın evden çıkmaması gibi önlemlerin şiddetli suçları azaltmadığını belirtti.

Ülkede uygulanan önlemlerin mart sonuna doğru suç oranlarında bir azalmaya yol açacağına yönelik beklentiler olduğunu anımsatan Obrador, suç rakamlarının bu yönde olmadığına işaret etti.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 1688'e yükselmiş, salgın sebebiyle 60 kişi yaşamını yitirmişti.