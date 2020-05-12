ABD'den sınır dışı edilen ve Kovid-19 görülen Guatemalalıların sayısı 71'e çıktı - Son Dakika

GUATEMALA ABD'den geçen ay sınır dışı edilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Guatemalalıların sayısı 71'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Erick Munoz, Guatemala Kongresi'nde milletvekillerini ABD'den sınır dışı edilen vatandaşların sağlık durumu konusunda bilgilendirdi.

Munoz, ABD'den 13 Nisan'da başkent Guatemala City'ye gelen 76 Guatemalalıdan Kovid-19 teşhis edilenlerin saysının 71'e çıktığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen 76 Guatemalalıdan Kovid-19 semptomları gösteren 3 kişiye hemen test yapıldığını, bunlardan birinin testinin pozitif çıkması üzerine havaalanında karantina altına alınan diğerlerinin de kontrolden geçirildiğini ve 43 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü söylemişti.