Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de Hava Saldırıları

ABD'den Somali'de Hava Saldırıları

1 saat önce

ADDİS ABD, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD'den Somali'de Hava Saldırıları, System.String[]
ADDİS ABD, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe ve Bariire bölgelerinde 6-7 Şubat tarihlerinde Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.


Açıklamada, ABD'nin hava saldırılarının ülkeyi terörden korumak için çaba gösteren Somali güvenlik güçlerine destek olduğu ifade edildi.


Yılbaşından bu yana ülkede 10'dan fazla hava saldırısı yapan ABD, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:17 Kaynak: AA

Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'deki Bilim İnsanı Türk Çiftten Büyük Başarı Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur

Polislerden Kaçmaya Çalışırken Kendini Kitlediği Odanın Tavanı Çöktü Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de Hava Saldırıları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]