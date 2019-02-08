ABD'den Somali'de Hava Saldırıları

ADDİS ABD, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ADDİS ABD, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.



ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe ve Bariire bölgelerinde 6-7 Şubat tarihlerinde Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.





Açıklamada, ABD'nin hava saldırılarının ülkeyi terörden korumak için çaba gösteren Somali güvenlik güçlerine destek olduğu ifade edildi.





Yılbaşından bu yana ülkede 10'dan fazla hava saldırısı yapan ABD, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

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