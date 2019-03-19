Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de Hava Saldırısı

ABD'den Somali'de Hava Saldırısı

1 saat önce

ADDİS ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

ABD'den Somali'de Hava Saldırısı, System.String[]
ADDİS ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel'in Awdheegle kasabasında, dün terör unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırıda, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin çıkan haberlerin farkında olunduğu ve olaya ilişkin tüm bilgilerin değerlendirileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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