ABD'den Somali'de Hava Saldırısı
1 saat önce
ADDİS ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
ADDİS ABD
, Somali
'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Afrika
Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel'in Awdheegle kasabasında, dün terör unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Saldırıda, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin çıkan haberlerin farkında olunduğu ve olaya ilişkin tüm bilgilerin değerlendirileceği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:20 Kaynak: AA
ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı
Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!
Kadıköy'de Duvar Üzerindeki Kediye Yumruklu Saldırı
Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi