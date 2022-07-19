ABD'den Somali'de hava saldırısı - Son Dakika
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ABD'den Somali'de hava saldırısı

19.07.2022 11:27
ABD'den Somali'de hava saldırısı

ABD, Somali'nin Aşağı Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD, Somali'nin Aşağı Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'de örgüte ait yerlerin hedef alındığı, 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonda sivillerin zarar görmediği belirtilirken Somali hükümeti ile Eş-Şebab'a karşı operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Somali'de hava saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Somali'de hava saldırısı - Son Dakika
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