Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de Hava Saldırısı: 24 Ölü

ABD'den Somali'de Hava Saldırısı: 24 Ölü

1 saat önce

ADDİS ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, 24 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'den Somali'de Hava Saldırısı: 24 Ölü, System.String[]
ADDİS ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, 24 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, örgüte yönelik baskının artırılması amacıyla Hiran bölgesindeki Eş-Şebab kampı yakınlarında, dün hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Somali ve uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın saldırılarını önlemek için mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı.

Yılbaşından bu yana ülkedeki hava saldırılarını artıran ABD, şimdiye kadar onlarca militanı etkisiz hale getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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