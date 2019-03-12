ABD'den Somali'de Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı
1 saat önce
ADDİS ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 militan etkisiz hale getirildi.
ADDİS ABD
'nin, Somali
'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 militan etkisiz hale getirildi.
ABD Afrika
Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde örgüt üyelerinin hedef aldığı Somali güçlerine destek olmak için hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırıda bölgedeki hiçbir sivilin ve ABD personelinin zarar görmediği aktarılırken, 8 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:03 Kaynak: AA
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