Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı

ABD'den Somali'de Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı

1 saat önce

ADDİS ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 militan etkisiz hale getirildi.

ABD'den Somali'de Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı, System.String[]
ADDİS ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 militan etkisiz hale getirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde örgüt üyelerinin hedef aldığı Somali güçlerine destek olmak için hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda bölgedeki hiçbir sivilin ve ABD personelinin zarar görmediği aktarılırken, 8 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:03 Kaynak: AA

Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Jennifer Lopez'in Sevgilisi Alex Rodriguez Tarafından Aldatıldığı İddia Edildi

ABD Savunma Bakanlığı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 300 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı ABD'de Seçkin Üniversitelerde Çocuklarını Okutmak İçin Rüşvet Skandalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]