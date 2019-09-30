Son Dakika Haberleri: ABD'den Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırıları
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ABD'den Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırıları

21 dakika önce

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında 10 militan etkisiz hale getirildi.

ABD'den Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırıları, System.String[]

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında 10 militan etkisiz hale getirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab terör örgütünün, ABD güçlerine düzenlediği intihar saldırısının ardından ABD'nin de örgüte hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıya cevaben ve öz savunma adına militanlara yönelik iki saldırı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıda hiçbir ABD personelinin zarar görmediği vurgulanan açıklamada, ABD'nin saldırılarında ise10 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eş-Şebab, başkent Mogadişu'ya 100 kilometre mesafede bulunan ABD üssünde eğitim amaçlı kullanılan Balidogle Askeri Havaalanı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlemişti.

Örgüt, ayrıca başkent Mogadişu'da görev yapan İtalya barış gücü konvoyunu da bomba yüklü başka bir araçla hedef almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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