ABD'den Somali saldırısı hakkında açıklama:

ABD Ordusu Somali'de düzenlenen çifte saldırı sonrası 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



ABD Ordusu'ndan yapılan açıklamada Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab tarafından üstlenen çifte saldırı sonrası, 10 teröristin öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, teröristlere ait bir de araçların da imha edildiği belirtilerek, "Saldırıyı düzenleyen teröristlere karşı ABD Afrika Komutanlığı iki hava saldırısı düzenledi. Operasyonda Eş- Şabab teröristlerini hedef alan hafif silahlar kullanıldı" denildi.



İlk patlama öğle saatlerinde bir İtalyan askeri konvoyu geçişi sırasında yakınındaki başka bir arabanın patlaması sonucu gerçekleşmişti. İkinci saldırıda ise Somali'nin güneyindeki Lowee Shabelle bölgesinde ABD ve Somali kuvvetlerinin birlikte kullandığı bir askeri üssü hedef alınmıştı. - MOGADİŞU