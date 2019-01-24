Son Dakika Haberleri: ABD'den Sudan'da Devam Eden Protestolara İlişkin Açıklama

ABD'den Sudan'da Devam Eden Protestolara İlişkin Açıklama

37 dakika önce

ABD yönetimi, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için ülke genelinde eylem yapan protestocuların tutuklanması ve şiddet uygulanmasından endişe duyduğunu açıkladı.

ABD'den Sudan'da Devam Eden Protestolara İlişkin Açıklama, System.String[]
ABD yönetimi, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için ülke genelinde eylem yapan protestocuların tutuklanması ve şiddet uygulanmasından endişe duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Sudan'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino açıklamasında, "ABD, Sudan'da dört haftadır devam eden protestolarda artan tutuklamanın yanı sıra yaralanan ve öldürülen insan sayısının artmasından endişe duyuyor. ABD, Sudan halkının siyasi ve ekonomik reform taleplerini dile getirmek için barışçıl bir şekilde toplanmasına destek veriyor, Sudan güvenlik güçleri tarafından protestoculara karşı ateş açılmasını ve aşırı göz yaşartıcı gaz kulanılmasını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Sudan arasında daha sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi için, Sudan hükümetinin siyasi reform ve insan haklarına saygı konusunda daha kararlı olması gerektiğini belirten Palladino, "(Sudan) Hükümetine, protestocuların ölüm ve yaralanmaları hakkında güvenilir ve bağımsız bir soruşturma açması için çağırıda bulunuyoruz." dedi.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan hükümetinin verilerine göre, gösterilerde 26 kişi hayatını kaybederken Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel
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