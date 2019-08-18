Son Dakika Haberleri: ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri anlaşmasına övgü
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ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri anlaşmasına övgü

29 dakika önce

ABD yönetimi, Sudan'da Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'yi imzalayan askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyonu tebrik etti.

ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri anlaşmasına övgü, System.String[]
ABD yönetimi, Sudan'da Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'yi imzalayan askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyonu tebrik etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Anayasal Bildiri'min imzalanlanmasından dolayı tarafları tebrik ettiklerini belirten Ortagus, Sudan'da sivil geçici bir hükümetin kurulması niteliğini taşıyan bu adımdan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Ortagus, ayrıca Afrika Birliği ve Etiyopya'ya söz konusu anlaşmanın sağlanması konusunda ara buluculukları için teşekkür ederek, ABD yönetiminin bu çabaları takdirle karşıladığını vurguladı.
Morgan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ileriye dönük önemli bir adım attı. Artık, 19 Ağustos'ta bağımsız bir konseyin yemin etmesini ve 20 Ağustos'ta bir başbakan atanmasını umuyoruz. ABD, tüm Sudan vatandaşlarının haklarının korunmasını ve özgür ve adil seçimlerin sağlanmasını isteyen Sudan halkınına desteklerini sürdürmeye devam edecektir."
Anayasal Bildiri
Sudan'da, AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için imzalar atıldı.
Bu anlaşmaya göre, yarın AGK lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.
Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.
Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.
1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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