ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a "İsrail ile normalleşme" teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a 'İsrail ile normalleşme' teşekkürü - Son Dakika

ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a "İsrail ile normalleşme" teşekkürü

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşerek, Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşerek, Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Burhan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanda daha aktif bir rol alması gerektiğine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, Pompeo ve Burhan'ın ayrıca ABD ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Pompeo'nun Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı General Burhan'a teşekkür ettiği ve yıl içerisinde Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan gün içerisinde İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyuruldu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Super Bowl sonrası Donald Trump'ın tebrik tweeti, sosyal medyayı salladı
Çin yönetiminden ABD'ye şok suçlama: Paniği artırıyorsunuz Bir aydır aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank davasını durdurma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 03:58:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a "İsrail ile normalleşme" teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]