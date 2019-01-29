Son Dakika Haberleri: ABD'den Suriye Açıklaması: "Toprakların Tamamı İki Hafta İçinde Deaş'tan Alınacak"

ABD'den Suriye Açıklaması: "Toprakların Tamamı İki Hafta İçinde Deaş'tan Alınacak"

58 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye topraklarının yüzde 99,5'inin terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini, bir iki hafta içinde toprakların tamamının DEAŞ'ın elinden alınacağını belirtildi.

ABD'den Suriye Açıklaması:
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye topraklarının yüzde 99,5'inin terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini, bir iki hafta içinde toprakların tamamının DEAŞ'ın elinden alınacağını belirtildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Maksatlı, koordineli, disiplinli bir geri çekilme sürecindeyiz "diyen Shanahan, "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'i Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak " diye konuştu.

Shanahan, DEAŞ'ın artık üye kazanmak için yeterli hareket özgürlüğüne sahip olmadığını ve finansal imkanlarının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Shanahan, ayrıca terör riskinin ve kitlesel göçün önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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