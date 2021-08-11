ABD'den Suriye'de 9 yıldır rehin tutulan Amerikalı gazetecinin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye'de Beşşar Esed rejimine, 9 yıldır rehin tutulan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı serbest bırakması çağrısı yaptı.

Price, günlük basın brifinginde, Amerikalı gazeteci Tice'ın bugün doğum günü olduğunu ve Suriye'de 9 yıldır rehin tutulduğunu söyledi.

Sözcü Price, "Austin'in salıverilmesi eve dönüşü fazlasıyla gecikti. Suriye'ye, Austin Tice'ın ve Suriye'de rehin tutulan tüm Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasına yardım etmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

Austin Tice'ın güvenli bir şekilde ABD'ye dönmesi için tüm yolları denemeye devam edeceklerini ifade eden Price, Myanmar'daki askeri rejime de tutuklu Amerikalı gazeteci Danny Fenster'i derhal serbest bırakması çağrısında bulundu.

Amerikan Newsweek dergisi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lübnan üzerinden ABD yönetimine ulaşarak, Suriye'de kaybolan Amerikan vatandaşları Austin Tice ve Majd Kamalmaz'ın serbest bırakılması karşılığında Washington'ın rejime yönelik yaptırımları gevşetmesi ve ülkedeki bazı askerlerini çekmesini teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD'den resmi bir açıklama gelmese de Washington yönetiminin uzun bir süredir çeşitli kaynaklar üzerinden Tice ve Kamalmaz konusunda Esed rejimine ulaştığı biliniyor.