ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı Açıklaması

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı Açıklaması, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtildi.

Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine dikkatin çekildiği paylaşımda, bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellediği kaydedildi.

Paylaşımda, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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