ABD'den Suriye'de YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelere yaptırım muafiyeti - Son Dakika
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ABD'den Suriye'de YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelere yaptırım muafiyeti

12.05.2022 23:05
ABD'den Suriye'de YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelere yaptırım muafiyeti

ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirdi.

ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/ PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan firmaları, YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan artık yatırım yapabilecek.

OFAC'ın açıklamasına göre söz konusu bölgelere tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak.

Öte yandan, muafiyet lisansları petrol ticaretini kapsamayacak. Ayrıca söz konusu yatırımların hiçbirinde Suriye rejimi ile herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Açıklamada yatırım lisanslarının coğrafi sınırlarına ilişkin "Suriye'nin kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında rejimin kontrol etmediği alanlar" şeklinde genel bir ifade kullanılması dikkati çekti.

ABD daha önce Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor'daki petrol tesislerinde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin yaptırım muafiyetini kaldırmıştı.

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Kaynak: AA

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