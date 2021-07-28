ABD'den Suriye'deki 8 hapishane ile 5 üst düzey yetkiliye yaptırım - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından işletilen 8 hapishane ve insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği hapishaneleri kontrol eden 5 üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Suriye rejimi tarafından işletilen 8 hapishane ve insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği hapishaneleri kontrol eden 5 üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladığı aktarıldı. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriyeli silahlı grup Ahrar al-Sharqiya'nın 2 liderine de yaptırım uyguladığını ifade edildi.

Açıklamada, "Esad rejimi, Suriye halkına karşı amansız bir savaş yürüttü, reform ve değişim çağrısında bulunan yüz binlerce Suriyeliyi hapse attı ve bunlardan en az 14 bini işkenceyle öldürüldü. Bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kayıp ya da keyfi olarak gözaltında tutulduğu bildiriliyor" denildi.

OFAC Müdürü Andrea Gacki, "Bugün uygulanan yaptırımlar, Suriye halkına karşı işlenen suiistimaller için hesap verebilirliği teşvik ediyor ve haydut aktörlerin uluslararası finansal sisteme erişimini engelliyor. Bu eylem, faili ne olursa olsun, ABD'nin Suriye'deki insan hakları ihlallerini hedef alma konusundaki güçlü kararlılığını göstermektedir" dedi.

Başkan Joe Biden yönetimi, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Suriye'ye yaptırım uygulamış oldu. - WASHINGTON