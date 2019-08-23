Son Dakika Haberleri: ABD'den Suriye'deki üslerine lojistik destek
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ABD'den Suriye'deki üslerine lojistik destek

25 dakika önce

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

ABD'den Suriye'deki üslerine lojistik destek, System.String[]

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgedeki üslerine yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye- Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı.

Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların ABD'nin YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan üslerine gittiğini bildirdi.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:28 Kaynak: AA
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