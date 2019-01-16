Son Dakika Haberleri: ABD'den Suriye'den çekilme açıklaması

ABD'den Suriye'den çekilme açıklaması

12 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi.

ABD'den Suriye'den çekilme açıklaması, System.String[]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:10 

Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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