ABD'den Suriye'den çekilme açıklaması
12 dakika önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi.
ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence
, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:10
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