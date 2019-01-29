Son Dakika Haberleri: ABD'den 'Suriye ve Deaş' Açıklaması

ABD'den 'Suriye ve Deaş' Açıklaması

1 saat önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye topraklarının yüzde 99,5'inin terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini, bir iki hafta içinde toprakların tamamının DEAŞ'ın elinden alınacağını söyledi.

ABD'den 'Suriye ve Deaş' Açıklaması, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye topraklarının yüzde 99,5'inin terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini, bir iki hafta içinde toprakların tamamının DEAŞ'ın elinden alınacağını söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Koordineli, disiplinli bir geri çekilme sürecindeyiz "diyen Shanahan, "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'i Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak" ifadelerini kullandı.

Shanahan, DEAŞ'ın artık üye kazanmak için yeterli hareket özgürlüğüne sahip olmadığını ve finansal imkanlarının önemli ölçüde azaldığını, ayrıca terör riskinin ve kitlesel göçün de önemli ölçüde gerilediğini kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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