ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık ekstra yardım - Son Dakika

ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık ekstra yardım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını duyurdu.

ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık ekstra yardım, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını duyurdu.

Pompeo, karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'nda (BMGK) düzenlenen üst düzey bir toplantıda en fazla insani bağış yapan 10 ülkeyle bir araya geldiklerini kaydetti.

ABD'nin Suriye ve dünyada en fazla insani yardım bağışı yapan ülke olduğunu belirten Pompeo, Suriye'de veya sınırlarda bulunan Suriyeliler için ekstra 720 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini bildirdi.

Pompeo, bu yardım ile beraber ABD'nin Suriye'ye yaptığı toplam yardımın 12 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Bugünkü karar, ABD'nin hayati öneme sahip koruma, gıda, beslenme, barınma, eğitim, tıbbi bakım, geçim olanakları, güvenli içme suyu ve hijyen malzemelerinin yanı sıra milyonlarca ihtiyaç sahibine ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlama çabalarının bir parçasıdır." dedi.

Yardım paketinin Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve diğer ülkelerdeki Suriyeli mültecileri de kapsadığını belirten Pompeo, yardımın en çok ihtiyaç sahibi olanlara gitmesi konusunda çaba göstereceklerini ifade etti.

Pompeo ayrıca, uluslararası topluma Suriye halkının ihtiyaçlarına kulak vermeleri çağrısında bulunurken, Beşşar Esed rejiminin yaşanan insanlık suçları ve kayıplardan sorumlu tutulması ve Suriye'deki insani yardımlar için güvenli geçişlerin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Suriye'deki insani yardımlar konusunda BMGK'da aksi isteklerde bulundukları gerekçesiyle Çin ve Rusya'ya tepki gösteren Pompeo, "Bunu yaparak milyonlarca Suriyeli'nin acil ihtiyaçlarına sırt çevirdiler. Babel Hava'da yalnızca tek bir geçişin yenilenmesi, hem muhtaç Suriyeliler hem de bu acıları dindirmek için uğraşan özverili yardım çalışanları için olumsuz eğilimi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, Güney Sudan'daki insani krize yönelik de 108 milyon dolarlık insani yardım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık ekstra yardım - Son Dakika

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