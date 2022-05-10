ABD'den Suriye'ye bu yıl 800 milyon dolardan fazla yardım taahhüdü - Son Dakika
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ABD'den Suriye'ye bu yıl 800 milyon dolardan fazla yardım taahhüdü

10.05.2022 19:55
ABD'den Suriye'ye bu yıl 800 milyon dolardan fazla yardım taahhüdü

BİRLEŞMİŞ ABD, Suriye halkı için bu yıl 800 milyondan dolardan fazla yardım yapacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ ABD, Suriye halkı için bu yıl 800 milyondan dolardan fazla yardım yapacağını açıkladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı Suriye'ye destek konulu konferansta, Suriye'de insani ihtiyaçların her zamankinden daha fazla olduğuna dikkati çekerek uluslararası topluma, Suriye halkına destek olması çağrısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle küresel gıda güvenliğinde sorunlar yaşanabileceği uyarısını yapan Greenfield, Orta Doğu'da ve Afrika'daki gıda sorunu ve fiyat artışlarının endişe verici olduğunu söyledi.

Fiyat artışlarının Suriye'yi de etkilediğini ve Suriye halkına insani yardımların bu nedenle daha fazla önem kazandığını belirten Thomas Greenfield, ABD'nin bu yıl Suriye halkına 800 milyon dolardan fazla yardım yapacağının taahhüdünü verdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Brüksel, Belçika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Suriye'ye bu yıl 800 milyon dolardan fazla yardım taahhüdü - Son Dakika


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