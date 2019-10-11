Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a asker ve ekipman takviyesi
Son Dakika Güncel ABD'den Suudi Arabistan'a asker ve ekipman takviyesi

ABD'den Suudi Arabistan'a asker ve ekipman takviyesi

30 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran tehdidine" işaret ederek, Suudi Arabistan'a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı.

ABD'den Suudi Arabistan'a asker ve ekipman takviyesi, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran tehdidine" işaret ederek, Suudi Arabistan'a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, "Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi." ifadelerini kullandı.

"Asker sayısı 3 bine tekabül ediyor"

Esper'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, "Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, "ABD'nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak
Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Donald Trump'a bomba sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 19:50:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a asker ve ekipman takviyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]