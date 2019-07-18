Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a dini özgürlük çağrısı: Raif Bedevi'yi serbest bırakın
Son Dakika Dünya Haber

ABD'den Suudi Arabistan'a dini özgürlük çağrısı: Raif Bedevi'yi serbest bırakın

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın dini özgürlükler konusundaki uygulamalarını eleştirerek, blog yazarı Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu

ABD'den Suudi Arabistan'a dini özgürlük çağrısı: Raif Bedevi'yi serbest bırakın, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın dini özgürlükler konusundaki uygulamalarını eleştirerek, cezaevindeki muhalif blog yazarı Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Pence, Dışişleri Bakanlığında dini özgürlükler üzerine düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Mike Pence, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Huawei'den Android açıklaması Ruhani'den AB ülkelerine, ABD ile ekonomik savaşta 'ateşkesi sağlamaları' çağrısı Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a dini özgürlük çağrısı: Raif Bedevi'yi serbest bırakın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]