ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı
33 dakika önce
ABD Enerji Bakanı Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren bir mektubu, eski Suudi Enerji Bakanı el-Falih'e gönderdiği ortaya çıktı.
ABD Enerji Bakanı Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren bir mektubu, eski Suudi Enerji Bakanı el-Falih'e gönderdiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40
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