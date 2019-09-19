Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı

33 dakika önce

ABD Enerji Bakanı Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren bir mektubu, eski Suudi Enerji Bakanı el-Falih'e gönderdiği ortaya çıktı.

ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı, System.String[]

ABD Enerji Bakanı Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren bir mektubu, eski Suudi Enerji Bakanı el-Falih'e gönderdiği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rick Perry, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak
3 metrekarelik dükkanında kilim üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]