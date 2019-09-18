ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı
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ABD, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.
ABD, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:45
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