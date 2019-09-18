Son Dakika Haberleri: ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı
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ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı

39 dakika önce

ABD, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı, System.String[]

ABD, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:45 
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