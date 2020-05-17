ABD'den tahliye seferiyle Türkiye'ye dönen vatandaş: Vatanıma kavuşacağım için 2 gün uyumadım. - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları'nın ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi Houston'dan ayrıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından özel seferler devam ediyor.

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Akil Öktem ve THY Houston Müdürü Muhammed Ziya Öztürk tarafından Türk bayrakları ile uğurlandı.

296 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Houston Başkonsolosu Akil Öktem yaptığı açıklamada, "Görev bölgemizde geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın ülkemize dönüşünü teminen 16 Mayıs tarihinde düzenlenen THY'nin özel seferiyle 16'sı bebek 296 vatandaşımızı Houston George Bush Uluslararası Havalimanı'ndan ülkemize uğurladık. Vatandaşlarımıza iyi bayramlar dileriz" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİDEN BAYRAMLARINI KUTLUYORUM'

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de geçici süreyle bulunan 296 vatandaşımızı daha bu akşam Houston'dan kalkan THY seferiyle yurdumuza uğurladık. Vatanımıza ve başta aileleri olmak üzere tüm sevdiklerine sağlıkla kavuşmalarını diliyor, şimdiden bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'VATANIMA KAVUŞACAĞIM İÇİN 2 GÜN UYUMADIM'

Yolculardan biri, "Bizi vatanımıza kavuşturduğu ve burada bırakmadığı için çok çok teşekkür ediyorum. Vatanıma kavuşacağım için 2 gün uyumadım. Allah razı olsun" dedi. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi. Yolcuların Türkiye'ye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği 14 gün karantinada tutulacak.

BUGÜN MİAMİ'DEN SEFER YAPILACAK

Tahliye uçuşları kapsamında bugüne kadar ABD'den New York, Chicago ve Houston seferleri gerçekleştirilmişken bugün de Miami ve çevresindeki Türk vatandaşları için uçuş gerçekleşecek.