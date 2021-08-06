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ABD'den Taliban'a "şiddete son verip barış sürecine odaklanma" çağrısı - Son Dakika

ABD'den Taliban'a "şiddete son verip barış sürecine odaklanma" çağrısı

06.08.2021 21:56
ABD'den Taliban'a

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını ve örgütün askeri eylemler yerine barış görüşmelerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını ve örgütün askeri eylemler yerine barış görüşmelerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son duruma ve Taliban'ın saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını, Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Taliban'ı "barış görüşmelerini en az silahlı eylemleri kadar" ciddiye almaya çağıran Beyaz Saray Sözcüsü, bu tür saldırıların barış görüşmelerine ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

Psaki, "Eğer Taliban uluslararası meşruiyet arıyorsa bu tür eylemler aradıkları meşruiyeti getirmeyecektir. Bu yolda devam etmeleri gerekmiyor. Askeri eylemlerine ayırdıkları enerjiyi barış sürecine ayırabilirler ki biz böyle yapmaları için şiddetle çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Afgan halkının artık şiddetin son bulmasına ihtiyacı olduğunu kaydeden Psaki, Taliban'ın saldırılarının ülkedeki birçok toplumsal kesimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'inden fazlasının kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM'ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Taliban'a 'şiddete son verip barış sürecine odaklanma' çağrısı - Son Dakika


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