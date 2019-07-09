ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay
1 saat önce
ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını onayladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:27
ABD yönetimi, Tayvan
'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.
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