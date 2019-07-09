Son Dakika Haberleri: ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay
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ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay

1 saat önce

ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını onayladı.

ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay, System.String[]
ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:27 
Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Ekonomi
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