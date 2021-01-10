ABD'den Tayvan adımı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan ile arasındaki ilişkilerde tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin görev süresinin dolmasına günler kala yeni bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Tayvan arasındaki resmi ilişkilerde tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın on yıllar boyunca Tayvanlı yetkililerle temaslarda karmaşık iç kısıtlamalar uyguladığını ifade eden Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Pekin'deki Komünist rejimi sakinleştirmek amacıyla bu eylemleri tek taraflı olarak gerçekleştirdi. Bugün tüm bu kısıtlamaları kaldırdığımı duyuruyorum" dedi.

Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, dünyanın dört bir yanındaki gayriresmi ortaklarıyla ilişkilerini sürdürüyor ve Tayvan da artık bir istisna değil. Bugünkü açıklama, ABD-Tayvan ilişkisinin bürokrasimizin kendi kendine koyduğu kısıtlamalarla zincirlenmesine gerek olmadığını kabul ediyor" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvanlı yetkililere yönelik bakanlığa girmelerini engelleme gibi kısıtlamalar uyguladığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 2 gün önce ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edeceğini ve üst düzey yetkililerle görüşeceğini duyurmuştu. Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu iddia ederken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu belirtiyor. - WASHINGTON