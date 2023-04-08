ABD'den Tel Aviv ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılara kınama

NEW ABD, Tel Aviv'de dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eylemi ile işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, yaptığı yazılı açıklamada, 3 saldırının meydana geldiğini belirtti.

Saldırıdan İsrail, İtalyan ve İngiliz vatandaşlarının etkilendiğini aktaran Patel, "ABD, Batı Şeria ve Tel Aviv'deki terör saldırılarını şiddetle kınıyor. Masum sivillerin hedef alınması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Patel, ABD'nin İsrail halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, İsrailli ortaklarla yakın iletişimin sürdüğünü bildirdi.

Bölgede tansiyon yüksek

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, dün gece saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Başkent Tel Aviv'de dün akşam bir kişi aracıyla ilerlerken, önce yürüyüş yolunda yayalara çarpmış, ardından etrafındaki yayalara ateş açarak 1 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 6 Filistinliyi kauçuk kaplı metal mermiyle yaralamıştı.