ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım - Son Dakika

ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım

25.11.2020 19:31
ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım, System.String[]

ABD Hazine Bakanlığı, Libya'da Terhune'deki çok sayıda toplu mezarda bulunan sivillerin öldürülmesinden sorumlu Kaniyat milislerin ve örgütün lideri Muhammed el-Kani'yi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Libya'da Terhune'deki çok sayıda toplu mezarda bulunan sivillerin öldürülmesinden sorumlu Kaniyat milislerin ve örgütün lideri Muhammed el-Kani'yi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda Terhune'de tespit edilen toplu mezardaki sivillerin katledilmesinin yanı sıra sivillere yönelik işkence ve faili meçhuller ile bölgede binlerce sivilin yerinden edilmesinden de Hafter yanlısı Kaniyat milislerinin sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, yaptırımın Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamından çıkarılan 13 bin 818 nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında alındığına işaret edildi.

Bugün atılan adımla, ABD vatandaşlarının uhdesinde veya ABD topraklarında bulunan Kaniyat Milisleri ile Muhammed El-Kani'ye ait tüm mal varlığı dondurulmuş oldu.

Bu kapsamda, örgüte herhangi bir destek veya örgüt ya da örgüt liderine ait bloke edilmiş mal varlığına dair işlem yapmak da yasak.

"ABD, Libya halkının yanındadır"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Muhammed el-Kani ve Kaniyat Milisleri, Libya'daki zalimce baskı kampanyası sırasında sivillere işkence edip, onları öldürdü. ABD, Libya halkının yanındadır, Libya'da ve insan haklarını suistimal edenleri hedef almak için elindeki tüm yetki ve araçları kullanacaktır." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım - Son Dakika


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